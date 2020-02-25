新北開學日 231名學生滯留中國無法返校

新北市政府教育局長張明文（前）25日受訪表示，新北市初估有231名台商子女因隨家人前往中國探親，暫無法返台上學，出缺勤部份都會從寬處理；但因學業可能受影響，已請老師特別注意及關懷。中央社記者王鴻國攝 109年2月25日

（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市政府教育局長張明文今天表示，新北市初估有231名台商子女因隨家人前往中國探親，暫無法返台上學，已要求各校加強關懷，必要時寄送電子檔或光碟供學習。

新北市高中以下各級學校因應武漢肺炎疫情延後到今天開學，但根據教育局統計有231名學生仍滯留在中國大陸。張明文表示，會請導師特別關心這些學生，以了解這些孩子沒有回國的狀況，到底是因封城或其他特殊原因。

他表示，對於學生出缺勤的部分，都會從寬處理；但因學業可能受影響，已請老師特別注意及關懷，甚至可能要求改變師生間通訊軟體間的問題，讓學校和學生、家長做聯絡。

他表示，如果能夠的話，校方會寄送電子檔的教材等書面的教材，或是直接寄送光碟到大陸，讓他可以順利的學習。學校的部分也會特別關心這些可沒有辦法回到學校的學生。（編輯：李錫璋）1090225