農業女碩士林沛縈不怕下田 種出冠軍釋迦

台東區農業改良場主辦的2020鳳梨釋迦優質果園評鑑競賽結果揭曉，由32歲女青農林沛縈獲冠軍，林沛縈除適時分散銷售風險，降低武漢肺炎疫情所帶來衝擊，並引進草生栽培、管理紀錄，培育優良鳳梨釋迦。中央社記者盧太城台東攝 109年2月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）種植鳳梨釋迦的32歲女青農林沛縈，分散銷售風險降低武漢肺炎疫情帶來的衝擊，並引進草生栽培、管理紀錄，栽培出優良鳳梨釋迦，獲得今年台東評鑑冠軍。

經過田間實地查訪果園、果實評鑑，農委會台東農改場舉辦的2020鳳梨釋迦優質果園評鑑名單今天出爐，農業碩士林沛縈奪得冠軍。

評審表示，林沛縈具有全球良好農業規範驗證，果園樹型優良，經營5年，0.8公頃，管理紀錄詳細，目前經營自有品牌「好時果子」。

林沛縈接受記者訪問時說，她是台南女兒，念嘉義大學園藝學系研究所時與丈夫認識，2人討論畢業後要做什麼，後來決定回台東種釋迦，剛開始向公公、婆婆學習，後來夫妻倆自己租地種，建立自己的品牌。

林沛縈表示，她不怕嫁給農夫，因為娘家從事園藝，從小跟著父親種花，心裡有數務農是什麼，所以念大學也選擇念園藝學系，「當農夫雖然自由，但是工作好像永遠做不完」。

除本身具備農藝專長優勢，她也帶進新觀念。武漢肺炎疫情衝擊鳳梨釋迦的外銷市場，但林沛縈未受到太大衝擊。她說，疫情剛開始時，她就與通路商聯絡做宅配，她的釋迦一半外銷，一半透過電商平台銷售國內市場，分散風險。

另外，她特別注重草生栽培，田間都是草被植物。她說，草生栽培有很多好處，遇到冬天逆境時，雜草會保護釋迦根系避免直接受到刺激；雜草間也會自然達到生態的平衡，彼此產生天敵；草被下會有蚯蚓，翻鬆土壤，讓空氣進到土壤內。

林沛縈表示，農業這條路要越來越健康，越來越安全，才能永續經營。

今天獲得亞軍是林信宇、林詔紅；季軍的有潘信福、易川旗、李俊儀；優等的有鄭承有、葉雅菁、莊博名、王鵬舉、林上淵、蘇家賢。（編輯：戴光育）1090226