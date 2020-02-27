南投居家檢疫257人 關懷中心成立助打理生活

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投目前居家檢疫者仍有257人、居家隔離者1人，為協助解決生活不便，縣府今天成立關懷中心，提供醫療協助、用藥及心理關懷、生活協助、無親友獨居者送餐、垃圾清運等服務。

南投縣政府今天表示，縣內居家檢疫者累計546人，其中289人解除列管，持續關懷者257人，而居家隔離累計45人，其中44人解除列管，持續隔離者1人，依追蹤管理機制，居家檢疫及居家隔離者14天暫時限制不得外出，生活可能有些不便。

因此，縣府整合衛生局、民政處、警察局、社會及勞動處、環境保護局等資源，由副縣長陳正昇擔任南投縣居家檢疫及居家隔離關懷服務中心召集人，帶領團隊適時協助居家檢疫、居家隔離者。

縣政府表示，居家檢疫及居家隔離關懷服務中心今天起正式運作，並設置關懷專線供民眾諮詢，居家檢疫及居家隔離者若有需求，可撥就醫需求及心理諮商專線049-2220904，或生活需求協助專線049-2246048。

有關中心作業分工，縣政府表示，衛生局提供防疫資訊、醫療協助、用藥及心理關懷；民政處由村里長或村里幹事每天電話關懷及生活協助，若電訪未接，即會同衛生與警政單位實地查訪；社勞處提供獨居無親友者送餐服務；環保局協助垃圾清運及環境清潔消毒。（編輯：謝雅竹）1090227