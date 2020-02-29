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武漢肺炎院內群聚感染／陳時中：目前毫無封院可能
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嘉基工會：以民間力量參與國際組織擺脫中國封鎖

最新更新：2020/02/29 14:11
嘉基工會理事長趙麟宇（中）以國際聯合工會組織PSI（Public Service International）代表身分，參與今年2月初世界衛生組織執行委員會議，與其他國際工會成員合影。（趙麟宇提供）中央社記者蔡智明傳真　109年2月29日
嘉基工會理事長趙麟宇（中）以國際聯合工會組織PSI（Public Service International）代表身分，參與今年2月初世界衛生組織執行委員會議，與其他國際工會成員合影。（趙麟宇提供）中央社記者蔡智明傳真　109年2月29日

（中央社記者蔡智明嘉義市29日電）嘉基工會理事長趙麟宇，以國際聯合工會會員代表，參與今年世界衛生組織（WHO）執行委員會議。他認為，台灣現今必須扶植民間力量，參與國際組織，才能突破中國大陸封鎖。

嘉義基督教醫院工會理事長趙麟宇，去年5月代表國際聯合工會組織PSI（Public Service International），參加世界衛生大會（WHA），今年2月再參與世界衛生組織（WHO）執行委員會（EB）會議。

趙麟宇接受中央社記者訪問表示，在EB會議上友邦為台灣發聲，要求世衛組織讓台灣加入時，中國則一概以台灣是中國一部分，不容政治議題干擾衛生議題為由，用秩序問題要求主席維持議場的會議秩序。他認為，以現在的情況，台灣政府必須扶植民間力量，參與國際組織。

趙麟宇表示，WHO執行委員會會議2月3日至8日在瑞士日內瓦總部召開，中國武漢肺炎疫情，成了會議的焦聚。當時，世界衛生組織秘書長譚德塞，認為中國盡最大努力，抑止了疫情；還呼籲各國，沒必要為遏止疫情傳播，採取限制國際旅遊與貿易的措施。

趙麟宇說，與會多數國家的發言，都與譚德塞一樣，稱讚中國防疫做得好，但在場的人都心知肚明，這只是演一場戲。他強調，從這裡看到了國際現實，不只對台灣，對中國也一樣。（編輯：黃世雅）1090229

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