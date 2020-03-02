彰化鄰長與陸妻到中國奔喪 遇武漢肺炎困1個月

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化溪湖鎮一名鄰長與陸配妻子到中國湖北奔喪，遇武漢肺炎疫情而無法返台，至今滯留約1個月，彰化縣長王惠美得知，今天帶著奶粉、尿布探視鄰長剛滿週歲女兒與84歲老母親。

溪湖鎮一名鄰長與結婚多年的陸配妻子1月底到中國湖北奔喪，3名子女留給84歲老母親照顧，不料遇武漢肺炎疫情，滯留至今約1個月無法回台，希望政府幫忙想辦法，也希望彰化縣政府派員關心他的老母親及子女，因此，縣長王惠美今天特地前往訪視。

王惠美與縣府社會處長王蘭心等人探訪時，致贈奶粉、尿布並關心84歲長輩。王惠美說，得知訊息即指示社會處積極提供適切協助及相關資源，社工也很快與該家庭聯繫並表達縣府關心，將持續提供家屬支持關懷，也希望在配合中央管理及規劃下，能很快有好消息。

相關人員透露，這名鄰長的子女依年齡分別為就讀高中的女兒、就讀國中的兒子，及剛滿週歲的小女嬰，家庭經濟正常，非屬弱勢或需急難救助家庭，女嬰的姑姑住附近，這陣子每天都來幫忙照顧母親及週歲女嬰，家屬最大訴求是希望能讓這對夫妻早日返台。

相關人員說，該家庭不需要經濟救助，也沒有提出申請希望將84歲老母親轉介長期照顧體系，因此，縣長王惠美今天單純是帶奶粉與尿布來「關懷」剛滿週歲小女嬰，並聽取家屬盼望夫妻「儘速返台」的訴求，但此非屬縣政府職權，有賴中央與中國大陸協調。

另外，王惠美也前往彰化縣立成功高中、縣立媽厝國小關心自製口罩套及午餐防疫情形。為因應口罩需求，成功高中教學生製作口罩套，媽厝國小則是教學童以手帕製作簡易布口罩供打菜時戴上。

王惠美說，疫情持續，口罩需求很大，特別是午餐衛生更不能輕忽，謝謝校長、老師帶領學生製作口罩套，用最簡單方式達到防疫效果，口罩套可每天清洗使用，相對能減少外科、醫療口罩等防疫物資用量，將口罩留給真正需要的人，將請縣內學校透過家政課教學生利用手帕等現有資源製作口罩套。（編輯：謝雅竹）1090302