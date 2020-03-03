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韓國返台未自主管理打疫苗遭拒 南市府：無不妥

最新更新：2020/03/03 13:26

（中央社記者張榮祥台南3日電）台南一對2月25日從韓國大邱返台的母女，在14天自我管理未解除期間，到成大醫院等3家醫院施打疫苗，遭院方拒絕，台南市衛生局今天表示，醫院執行感染管制措施，拒絕並無不妥。

台南市衛生局今天發布新聞稿指出，這名女子和14個月大的女兒從韓國大邱返台，被要求自我健康管理14天，但因這名女子的女兒延遲3個月施打德國麻疹和水痘疫苗，因此帶著女兒到醫院接種，遭到成大醫院等3家醫院拒絕。

衛生局人員表示，因應武漢肺炎疫情日益嚴峻，醫院執行感染管制措施及防範院內感染，這3家醫院拒絕自我健康管理14天內的幼兒童施打疫苗，並無不妥。

衛生局指出，依傳染病防治法第32條，醫療機構應依主管機關規定，執行感染管制工作，並應防範機構內發生感染。醫院可制定相關因應措施，包含評估疫區高風險者進入醫院打疫苗。

衛生局人員表示，這名女子和女兒從韓國大邱返台，並非須緊急接受醫療照護的急重症患者，一般來說，幼兒童接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗，可能出現發燒等免疫反應，在臨床診斷上，無法區分是新型冠狀病毒感染或疫苗引起的發燒。

另外，這名女子和女兒在自主健康管理期間，依傳染病防治法第36條規定，無症狀者應儘量避免出入醫療院所等公共場所。（編輯：洪學廣）1090303

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