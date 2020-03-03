餐廳慘賠暖房東主動免租金1個月 老闆超感動

受到武漢肺炎疫情影響，基隆一間餐廳（圖）生意下滑5成，房東主動提出免租金一個月，讓餐廳負責人洪宗慶直呼好感動。中央社記者王朝鈺攝 109年3月3日

（中央社記者王朝鈺基隆市3日電）受到武漢肺炎疫情影響，各行各業生意大不如前，基隆一家餐廳生意下滑5成，近2個月更慘賠30萬元，在生意低迷情況下，房東主動提出免租金1個月，餐廳負責人直呼好感動。

一家餐廳負責人洪宗慶在臉書（Facebook）社團「基隆人」發表感謝文，提到謝謝房東太太免租1個月，真的太感動了，好人總是在最需要的時刻出現，餐飲業受疫情影響不只他一家，但少見的是「房東願意伸出援手」。

洪宗慶向中央社記者表示，基隆店2月業績掉了5成，南港店更慘少了7成，基隆店房東是在七堵開業的一對康姓醫師和醫師娘，康太太2月底來電關心店內狀況，當時他回應「很慘」。

洪宗慶說，康太太除瞭解店內是否有因應措施外也鼓勵他要加油，當下沒有提到免租，沒想到2天過後，康太太透過LINE告知與丈夫討論過後決定不收3月份租金，「我超高興非常感動，在生意低迷下注入一股暖流」。

「賠死了心情很沮喪」，洪宗慶表示，基隆店近2個月賠了新台幣30萬元，他因擔心店面一旦收了員工生計該怎麼辦，一直努力思考因應措施，在士氣低迷情況下，房東願意免收租金1個月，讓他拾起動力要讓餐廳繼續經營下去。（編輯：李錫璋）1090303