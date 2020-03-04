金門弘法基金會贈款 助更生人早日重返社會

金門佛教弘法基金會董事長性海法師（前右2）4日率董事楊清國（前右）等人到司法大廈，捐助更生保護經費，受到更保會董事長林邦樑（前左3）等人歡迎。中央社記者黃慧敏攝 109年3月4日

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門佛教弘法基金會今天捐贈20萬元給福建更生保護會。基金會董事長性海師父說，一步錯不代表步步錯，更生人若能以贖罪的心回饋社會，絕對可發揮更大的正能量。

捐助儀式在司法大廈舉行，性海師父一行捐贈更生保護經費，受到身兼更保會董事長的福建高等檢察署金門檢察分署檢察長林邦樑，以及更保會常務董事、金門地檢署檢察長洪家原等人歡迎。

性海師父表示，有名更生人已讀到國立大學，讓更保會看到希望；這證明更生人一步錯，不代表步步錯；一時錯，不意味永遠錯；期盼大家一起關心更生人，讓他們能感受到社會各界的溫暖，並在回頭後不但不再成為社會的負擔，更能以贖罪的心回饋社會，成為正面教材，帶給社會光明。

林邦樑表示，更保會創會剛滿30週年，去年底在金門辦理「更生及矯正文創藝文成果展」、「2019更生保護與社區矯治論壇」、「更生市集」及「慶祝大會」等系列慶祝活動，獲得社會各界好評。

最近前往海印寺拜會性海師父，尋求合作機會，提案經董事會議決後，提撥善款新台幣20萬元，協助地區更生保護業務。林邦樑說，這筆捐助款將用在慰助貧困及幫助更生人改過遷善，順利回歸社會生活的各項輔導措施上，讓更生人家庭放心、社會安心。（編輯：黃世雅）1090304