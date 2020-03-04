澎湖章魚產季到 潮間帶夜間可見盞盞燈火

（中央社澎湖縣4日電）章魚來了，澎湖漁民近日在潮間帶海域照海時已有捕獲，漁民今天指出，目前捕獲的章魚每隻重量約在2兩上下，市場價格每斤超過新台幣1000元，這讓夜間的潮間帶可見漁民盞盞燈火。

澎湖縣政府農漁局表示，章魚是夜行性底棲生物，屬一年生，是季節性特有種，在國內各海域中，只有澎湖才有發現。

農漁局指出，每年元宵過後至農曆3月23日的媽祖生日為產季，主要產區介於白沙鄉以東及湖西鄉以北的白沙赤崁、員貝、岐頭、講美、中屯與沙港、紅羅、青螺等海域。

最近晚上至清晨時分，只要有退潮潮汐，潮間帶海域上有不少漁民戴著頭燈下海捕捉，遠看在黑夜中可見一盞盞燈火。其中，沙港海域近20盞左右，照海捉章魚的最多。

陳姓漁民指出，今年章魚產季比往年來得早，可能與澎縣府訂有禁漁期保育有關，族群也比往年來得多，且所捕獲的章魚大小、每隻重量約在2兩上下，也比以往同期來得大些。

陳姓漁民說，一個晚上可捕獲近10隻，運氣好一點時，會有10餘隻的收獲，不像以往，有時候耗費整個晚上都槓龜，不乏是空手而回；目前市場的收購價，每斤高達1000元以上。

澎湖縣政府為保育及維護澎湖特有種章魚資源永續利用，自民國97年起公告，每年3月29日至4月12日為澎湖特有種章魚產卵的禁漁期，嚴禁採捕、處理、販賣或持有；不過，經縣府核准或進行調查者，不受限制。（編輯：戴光育）1090304