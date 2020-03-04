紓困諮詢辦公室開張 金門縣府與民共度難關

（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣政府「觀光產業紓困諮詢辦公室」今天開張，觀光處長丁健剛表示，提供業者與鄉親相關資訊與諮詢服務，協助計畫的發想並教學，或提供必要協助，與業者攜手共度難關。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情日益升高，為阻絕疫情蔓延國境，小三通自2月10日起暫停營運，對以觀光立縣的金門而言，造成相當大的衝擊與損失。

縣府表示，中央政府陸續訂定多項紓困方案，縣府觀光處秉持「簡政便民」的施政理念，如果由鄉親、業者直接向中央申請，因不了解手續及計畫繁雜，特別成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者與民眾相關資訊和諮詢服務。

丁健剛表示，因應近期中央政府陸續發布多項紓困方案與政策方向，但民眾很難立刻了解政策內容，而且很多項目屬於自提計畫，才能申請補助。因此，為了協助觀光產業更瞭解相關措施，觀光處特別成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」。

紓困諮詢辦公室依產業行業類別，分別設有旅行業、旅宿業、交通運輸業等窗口，依不同行業需求，提出相應的紓困資訊，協助自提計畫的發想及申請教學，另外還有許多政策中央尚未定調，也可留下問題與需求，由縣府協助持續了解與回覆。

丁健剛進一步說明，除了協助紓困方案，縣府也積極研擬振興作為與計畫，趁這段旅遊空窗期，同步盤整各項旅遊資源與創意，開創新的旅遊模式，帶領地區產業渡過難關、優化躍升，讓金門旅遊更具市場競爭力。

此外，中央計劃編列國旅補助經費新台幣20億元，讓離島旅遊比在台灣本島更優厚，丁健剛表示，期盼金門所有活動都能與中央緊密連結，創造加乘的效應。相關旅遊配套計畫還在研議中。

丁健剛並提到，縣府研擬中的「振興券」方案，在提振地方產業經濟外，同時也在協助地方產業轉型升級。

觀光產業紓困諮詢辦公室設在金城車站3樓，服務時間為週一到週五上班時間（上午8時-12時、下午1時30分-5時30分）。服務專線082-372267，縣府歡迎民眾和業者踴躍洽詢。（編輯：黃世雅）1090304