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北捷防疫部署 前線分組值勤增派列車清潔人力

最新更新：2020/03/04 21:49

（中央社記者陳怡璇台北4日電）台北捷運表示，已完成武漢肺炎防疫持久戰部署，第一線人員分組執勤，並完成異地辦公規劃；也已增加列車清潔人力，並調整工作內容及延長休息時間。

台北捷運表示，因應武漢肺炎疫情發展，為預防有人員遭隔離自主管理而影響營運，已啟動行車、站務及維修等第一線人員分組執勤，另亦針對行政人員完成異地辦公計畫，此外，相關主管視訊設備均已設置完成，可隨時透過視訊進行會議。

此外清潔人員即日起調整工作內容，包含減少清潔領班巡視車站數量，將消毒列為重點項目；至於淡水、大安、頂埔、南港展覽館（文湖線及板南線）、新店、南勢角等端點站列車消毒工作，自即日起，除原有清潔人員之外，每班再增派1人，使每人每小時休息時間由15分鐘增加為20分鐘，每天逾百名清潔人員於端點站肩負列車消毒任務。

以板南線南港展覽館站為例，於消毒時段安排1名領班率領8名清潔人員在月台待命，當列車停靠車站時，其中6人雙手持消毒抹布，立即同時進入6節車廂消毒，另2名清潔人員協助洗滌及更換抹布。此外，另已協調清潔廠商於合約內加派人力支援。（編輯：李錫璋）1090304

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