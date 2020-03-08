亂丟垃圾進大埔截水溝 彰化市公所開罰

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化市大埔截水溝淪為垃圾場，民眾騎機車經過順手拋垃圾，還有人特地載大包家庭垃圾來丟，彰化市公所清潔隊除至少錄影蒐證25件將開罰，也公布畫面指「不要假裝沒人知道」。

彰化市大埔截水溝是重要排水系統，但長期遭人亂丟垃圾，除造成水面髒亂，更可能堵塞排水，彰化市公所清潔隊雖在重點熱區懸掛「錄影取締」告示牌並說明罰鍰金額，但仍有市民不聽勸，騎機車經過時將垃圾拋入排水溝，清潔隊因此公布蒐證畫面。

錄影畫面清楚拍到民眾騎機車經過，暫停水溝護欄邊，待後方人車通過再拋丟垃圾；還有機車騎士左手拋垃圾進水溝，右手再丟垃圾到路邊；一名老婦則用機車置物籃載一大包垃圾來丟。清潔隊公布影片附注「請不要假裝沒有人知道，當心入鏡讓全世界的人看見」。

彰化市長林世賢今天說，2月18日開始取締，至今3週共取締25件，違者可依廢棄物清理法開罰新台幣1200元到6000元；另外，他幾個月前已下令取締亂丟垃圾重罰，無論大埔排水溝、高速公路涵洞、火車站前，任何人再亂丟垃圾都會罰，也歡迎民眾檢舉。（編輯：黃世雅）1090308