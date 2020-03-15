台南河樂廣場遊客多 將每週休園一天

台南河樂廣場開幕後吸引大批遊客，部分公共設施遭到破壞，將自17日起每週二休園一天進行維護。圖為廣場夜景。（台南市都發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 109年3月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）被譽為世界7大令人期待公園之一的台南河樂廣場，7日開幕後吸引大批遊客，部分公共設施遭到破壞，台南市長黃偉哲決定自17日起每週二休園一天進行維護。

台南河樂廣場在7日開幕後，發生遊客把照明燈當椅子坐的情況，3天折損3支，連黃偉哲也受不了，在臉書貼文說「愛我，不要坐我」；並附上一張圖文「我是燈，不是椅子」，提醒遊客不要誤坐。

台南市政府都市發展局今天公告，黃偉哲裁示河樂廣場每週休園一天措施，相關設施暫停對外開放，利用休園日全面進行環境清潔維護，造成不便請遊客見諒。

台南市都發局都市更新科長楊佳明指出，黃偉哲認為要讓遊客擁有更好的廣場休閒空間，必須適當規範；包括全區禁止吸煙、水池邊景觀燈嚴禁靠坐、站立，以避免破壞、B1層禁止寵物落地（必須置於袋內手提）、7歲以下兒童進入水池空間應有家長陪同，並禁止直排輪及滑板（車）進入B1層。另外，地面層廣場禁止車輛騎乘及停放。

楊佳明表示，希望來自各地遊客可以一起協助打造更美好河樂廣場，讓這處「台南之寶」永續發光發亮。

河樂廣場的前身是台南運河盲段，後因航運用途逐漸消失，在前台南市長蘇南成時建為中國城，化身為當時台南最熱鬧商圈，風光一時，後因時代變遷沒落後進入黑暗期。河樂廣場的設計再現城市和運河間的關係，保留中國城部分結構，蛻變成更具生命活力的親水廣場，堪稱是台南市建築、藝文、文史界的指標案例。（編輯：方沛清）1090315