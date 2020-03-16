車燈大廠再捐先進救護車 提升台南救護品質

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南在地車燈大廠龍鋒企業回饋鄉里再次捐贈救護車，照亮急救之路，讓這部配有12導程心電圖的救護車，提升台南市到院前緊急救護成功率，帶給民眾最佳的急救醫護服務品質。

出席今天捐贈儀式的台南市長黃偉哲表示，台南縣市合併後，消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1%速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求也相對提高。然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是市民朋友遭遇緊急傷病的第一道防線，也是一座城市進步的象徵。

黃偉哲說，台南市的到院前緊急救護急救成功率，在與醫療指導醫師團共同努力下，從民國106年以前平均的23.5%、107年的24.3%，至去年提升達27.5%；且自108年起至今年2月，總計有44名瀕死病患經消防局救護搶救成功，這是台南市救護同仁24小時值班執勤、風雨無阻搶救待援的職責所在，也是他們引以為傲的工作成果。

黃偉哲感謝在地企業家、世界級的車燈大廠龍鋒企業，長期關注社會事務的董事長林玉柱，本著「取之社會、用之社會」的義舉，也照亮了大家的急救之路，讓消防救護以及醫療人員能縮短緊急救護和到院後重複檢查時間，搶救更多寶貴生命。

台南市消防局表示，龍鋒企業在107年8月已捐贈1輛救護車（價值新台幣270萬元）給第五救災救護大隊的文賢分隊，這次再捐贈第二輛救護車給五大隊鹽行分隊（價值280萬元），讓消防局救護車在軟硬體設備更加強化，提供高品質的到院前緊急救護服務。（編輯：黃世雅）1090316