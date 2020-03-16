胡金龍代言視障按摩 侯友宜捶拍被嫌不夠專業

新北市第24家視障按摩店16日於捷運環狀線大坪林站開幕，邀請棒球國手胡金龍（前）擔任活動代言人，市長侯友宜（後）則穿上按摩師制服、戴墨鏡幫胡金龍按摩，卻被胡金龍嫌不夠專業，引起現場爆笑。中央社記者王鴻國攝 109年3月16日

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市第24家視障按摩店今天於捷運環狀線大坪林站開幕，邀棒球國手胡金龍擔任活動代言人，市長侯友宜穿按摩師制服用力捶拍按摩胡金龍，仍被嫌不夠專業，引起現場爆笑。

視障按摩店開幕儀式邀請胡金龍代言，現場由正式按摩師為胡金龍進行「馬殺雞」，侯友宜則戴上墨鏡躡手躡腳代替按摩師來幫胡金龍按摩，但侯友宜用力捶拍，甚至還用上肘部加強力道，但胡金龍發現是侯友宜時未顯驚訝，反而嫌侯友宜沒有按摩師按得好。

侯友宜笑說，自己也是受過訓練的，因為按摩手法跟他當警察時的柔道施力非常類似，胡金龍則打趣回應「按摩還是交給專業的來啦！」但進行揭牌儀式時，侯友宜和胡金龍一起大力把彩球拉下，成為意外插曲，也帶動現場輕鬆氣氛。

侯友宜表示，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，一般的消費狀況並不理想，但考量到按摩是視障朋友最重要的工作方式，希望市民以行動支持弱勢族群。

他表示，這次行銷活動特別與富邦悍將職棒隊合作，推出4款結合胡金龍球員卡的即時刮刮樂，期望藉此促進消費，既能幫助弱勢族群，也能消除民眾疲勞，還可擁有極具珍藏價值的球員卡。

勞工局表示，大坪林視障按摩店歡慶開幕，即日起為期1個月的「消費200元送10分鐘按摩」及「滿千送百」、「網路抽獎」等促銷活動，來按摩紓壓還有機會抽到空氣清淨機、掃地機器人等獎品。（編輯：李錫璋）1090316