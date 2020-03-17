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里長揪團遊疫區還可領補助 鄭文燦：錯誤示範

最新更新：2020/03/17 11:06

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）新北市有里長率團赴歐旅遊，回來依規定還可領取居家檢疫補助費。桃園市長鄭文燦今天表示，這完全是錯誤示範，調查後桃園並無這樣狀況，里長應該都知道防疫是最重要的。

鄭文燦上午出席桃市府防疫專案會議後，記者聯訪提問，對於新北市有里長率團在10日出遊西班牙、葡萄牙依規定可領取新台幣1.4萬元居家檢疫補助的看法。

對此，鄭文燦表示，這完全是錯誤示範，經過調查桃園市並沒有類似案例，里長應該都知道防疫第一，這是最重要的。

鄭文燦指出，市府準備針對市內老人福利機構、護理之家進行防疫演練，避免群聚感染的風險，因為這些機構住戶都以長者居多。

桃市府進行防疫演練時，鄭文燦表示，設想情境是非常必要的，尤其後續的隔離、消毒等作業，都要做得很徹底避免任何風險。

鄭文燦指出，因應清明節可能的掃墓人潮，已經請各區公所針對公墓、納骨塔及殯儀館進行防疫對策擬定，例如入塔要做人流管制，入園要做體溫篩檢。

此外，桃市府將購置熱顯像儀，增加篩檢速度，也呼籲民眾提早掃墓，避免集中在清明節當天，分散人流。（編輯：戴光育）1090317

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