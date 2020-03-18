屏東台糖紙漿廠河岸綠水園區 年底將完工

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）台糖公司位於屏東市的紙漿廠關廠25年，屏東縣政府爭取前瞻經費新台幣3億9000萬元打造「殺蛇溪生活心樂章」綠水園區，園區內有全台首創蔗渣坑活化再利用，園區年底將完工。

位於屏東市殺蛇溪畔的台糖紙漿廠與台糖屏東廠相鄰，1977開廠營運，主要是將製糖後的蔗渣加工成紙漿，後因製糖業式微等原因，1994年關廠，生產機械設備出售，只殘留3棟原料倉庫，是屏東農業、工業的一頁縮影。

屏東縣政府2015年起推動改造，以無償代管方式，將20公頃的紙漿廠打造「殺蛇溪生活心樂章」，2018年先完成第一期9公頃工程，也就是目前的縣民公園，去年舉辦台灣設計展，沉寂25年、幾乎被屏東市民遺忘的紙漿廠才重新被民眾憶起。

縣府今天召開記者會，城鄉發展處長李怡德表示，2018年「殺蛇溪生活心樂章」工程相繼進行，伴隨工程開挖整理後，才發現被雜木覆蓋的紙漿廠備料地坑與廢水沉澱池，縣長潘孟安決定保留這些工業遺址，於是再向內政部爭取經費7500萬元，讓地坑和沉澱池變成地景之一。

整個工程加上原先爭取的前瞻經費3億1500萬元，一共是3億9000萬元，李怡德表示，第2期的11公頃工程，為營造一個真正近水的綠水園區，縣府採大面積的退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間，利用歷史紋理將殺蛇溪舊河道營造為迷霧花河，在五分車複線橋的端點，以車站意象打造地標式地景。

李怡德說，「殺蛇溪生活新樂章」工程，同時保有糖廠與紙漿廠的遺構，不但可以看到完整的紙漿廠，並保留生產製程場域再活化，將是全台首創蔗（渣）坑活化再利用的亮點，整體工程將於今年底完工。

李怡德表示，「殺蛇溪生活心樂章」經縣府多年努力，秉持「棕地變綠地，讓廢墟也能上傳ig」理念，在這沉寂25年的場域，揭開糖廠與紙漿廠的神秘面紗，將帶給民眾耳目一新的感受。（編輯：謝雅竹）1090318

台糖公司位於屏東市的紙漿廠關廠25年，屏東縣政府爭取經費打造「殺蛇溪生活心樂章」綠水園區，原紙漿廠五分車複線橋的端點，以車站意象打造地標式地景。中央社記者郭芷瑄攝 109年3月18日