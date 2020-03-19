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楊金龍：央行降息要快要勇敢
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公布土耳其旅遊史者姓名 東縣府：因憂防疫破口

最新更新：2020/03/19 19:33

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縣政府公布回溯有土耳其旅遊史、須居家檢疫民眾個資，引發質疑。台東縣政府表示，當初擔心防疫破口，提醒飯店業者注意，目前這男子已回新北市，民眾勿再轉傳相關個資。

台東縣政府交通及觀光發展處今天在LINE官方帳號公布，一名到台東有土耳其旅遊史的旅客姓名和車牌，呼籲飯店業者注意並通報。這項訊息被截圖在網路流傳，有人質疑台東縣政府有洩漏個資疑慮，同時引起外界對居家檢疫者趴趴走的憂心。

交觀處今天傍晚表示，因接獲民政處通報，一名林姓民眾有土耳其旅遊史，應按中央流行疫情指揮中心回溯旅遊史，納入居家檢疫，但個案3月17日出現在台東地區旅館，經詢問告知有旅遊史後，業者婉拒接待。

為避免林姓民眾未主動告知旅遊史而入住其他旅宿業，造成防疫破口，於是將他的相關資訊（姓名和車牌號碼），發佈於LINE官方帳號，以利旅宿業者及民眾注意並通報。

交觀處表示，下午接獲民政處後續通報，林姓民眾已於3月18日從長濱鄉離開台東，因此，請民眾不必過度恐慌。

不過，林姓男子的個人資料直到傍晚還貼在頁面上，尚未拿掉。交觀處表示，在LINE官方帳號上的貼文是無法收回和取消，呼籲民眾勿截圖轉發。

台東縣政府衛生局長黃明恩表示，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。如有疫情相關疑問請撥打台東縣衛生局防疫專線：0975288155諮詢。（編輯：謝雅竹）1090319

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