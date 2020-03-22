中市府防堵疫情 移工申辦30日起改採線上郵寄

為防堵武漢肺炎疫情，台中市政府22日公告，30日起實施3項移工應變措施，包括移工中途解約驗證、無違反勞工法律證明書等，改採視訊、線上或郵寄辦理。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年3月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）因應武漢肺炎疫情，台中市政府今天指出，30日起實施3項移工應變措施，包括移工中途解約驗證、無違反勞工法律證明書、入國通報及接續通報等改採視訊、線上或郵寄辦理。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，為防堵疫情，台中市政府勞工局公告自30日起施行3項移工應變措施，提醒雇主及仲介公司多留意。

勞工局長吳威志表示，3項應變措施包括「移工中途解約驗證」增加視訊驗證、「無違反勞工法令證明書」全面改採線上申請及線上發證、「入國通報及接續通報」一律採郵寄辦理。

勞工局表示，由於每月解約驗證有近2000人，市府為因應疫情，解約驗證手續除原有親辦方式外，再增加「視訊驗證」，但驗證需預約申請，相關預約及辦法可至「台中市政府服務e櫃檯」查看相關資訊。

吳威志指出，「無違反勞工法令證明書」雖已推動線上申辦，但仍有部分雇主及仲介公司以紙本申辦，目前約8成案件採線上申辦，考量疫情現況，將全面改採線上申辦、線上發證，可透過「台中市外國人工作管理動態資訊系統」申辦。

此外，在「入國通報及接續通報」部分，勞工局指出，防疫期間不受理親自送件，一律採郵寄方式辦理。（編輯：洪學廣）1090322