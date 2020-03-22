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北市第4間防疫旅館上線 提供20間房每晚5000元

最新更新：2020/03/22 14:11

（中央社記者梁珮綺台北22日電）武漢肺炎疫情蔓延，台北市持續媒合旅館擔任防疫旅館。觀傳局今天表示，即日起已有第4間防疫旅館上線，房價一晚新台幣5000元起，提供居家檢疫者20間房。

觀傳局2月底以來持續推動防疫旅館，至今已接待123名旅客，不過，防疫旅館仍供不應求，現有的178間房已被預訂完畢。數據顯示，上週登記入住旅客多來自歐洲各國，今天起則是來自美國、加拿大。

觀傳局觀光產業科長陳雅慧表示，即日起將有第4間防疫旅館加入，房價一晚新台幣5000元起，提供20個房間，而這間旅館也將員工分為3個等級，送餐、收垃圾員工為第一線；第二線與第三線為餐廳員工與後勤單位。

觀傳局強調，任何旅館要作為防疫旅館，都必須經過觀傳局、衛生局等單位多次會勘與教育訓練，建物為整棟、無散客、且均需有對外窗，旅館在接待居家檢疫者時，也會讓旅客搭電梯自行上樓，出電梯後員工會馬上消毒。

各樓層走廊同時也加裝紫外線燈，每次服務前30分鐘會開啟殺菌，房間內的床單、毛巾在旅客離開後，會泡在漂白水15分鐘後，再送洗衣廠分流清洗。（編輯：洪學廣）1090322

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