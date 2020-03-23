捐贈防疫物資 愛心連線守護東台灣

（中央社記者李先鳳台東縣23日電）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情日趨嚴峻，台東長濱國小利用義賣所得購買75%消毒酒精，今天將物資捐贈給台東縣政府社會處、長濱鄉公所等14個單位使用。

縣長饒慶鈴表示，學校的愛心防疫物資，以身教給了孩子最好的示範。防疫不分你我他，讓大家一起攜手對抗疫情。

縣府教育處表示，義賣活動是由台北市安致勤資公益信託社會福利基金向苗栗雙連地區農民購買茂谷柑，交由長濱國小義賣，再將義賣所得購置75%防疫酒精，共計獲得100桶、總共2000公升的酒精，將全數捐贈給台東縣轄區內受感染風險較高的單位及大型醫療院所，包括馬偕、東基、聖母等醫院，讓第一線的醫護夥伴獲得更充裕的防護。

此外，照護弱勢民眾的社福機構，如家扶、創世、安心家庭關懷協會，直接接觸個案家庭、長照病患、課輔班師生，及國立、偏遠的學校與鄉鎮，都是需要關注的對象。希望藉由正向積極的活動，匯聚愛心所串起的每一份力量，戰勝病毒，讓大家早日回復正常生活。

長濱國小指出，長期資助校方的安致勤資在2018年花蓮0206地震時曾委託學校進行雙連茂谷柑義賣活動，當時將所得19萬餘元交由台東縣政府專戶，協助花蓮震災重建。

這一次武漢肺炎疫情肆虐，雙方再次攜手合作，在短短30小時內售出481箱水果，所得除了購買酒精捐贈給各單位進行防疫之外，餘額也會全數捐給關山聖十字架療養院，全力促成公益善行。

總計這次活動2000公升的酒精，將分別贈予馬偕、縣府社會處、台東體中、成功商水、長濱鄉公所、創世基金會等14個醫療、社福、政府、學校單位。（編輯：黃世雅）1090323