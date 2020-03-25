罷韓團體推網路遊戲 號召參與城市價值保衛戰

（中央社記者陳朝福高雄25日電）Wecare高雄等罷免高雄市長韓國瑜及其他罷韓團體，今天推薦一款以直轄市長罷免案為故事背景設計的網路遊戲「BARHAN」，號召民眾參與這場城市價值保衛戰。

Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋說明這款網路遊戲相關細節，堪稱是台灣史上首次以直轄市長罷免案為故事背景設計的網路遊戲。

尹立、張博洋表示，遊戲除呼應時事，也充分展現年輕人的創意與想法，特別的是創作團隊裡超過一半是高雄多所高中的學生，年輕學子的設計讓人驚嘆。

Wecare高雄引述遊戲介紹，「BARHAN」以日本動漫風人物角色與城市特色景點，利用手機AR（擴增實境）將玩家帶入遊戲場景，進行一場超越時空和想像的奇幻旅程，讓城市首長過去的種種言行化為遊戲腳本元素，讓玩家體驗完全不一樣的遊戲感受。

這款遊戲實境地點以高市城市景點為主，以左營舊城與蓮池潭景點做為遊戲場域，玩家必須依照手機關卡提示，搭配特定的擴增實境卡進行遊戲，玩家除了一邊闖關，還能透過造訪景點，了解城市執政團隊政績。

Wecare高雄在臉書FB分享這款遊戲，遊戲中，扮演的角色有宇宙逃犯「邯媧瑜」，以及罷韓人士化身的調查官「黃婕」、「影立」、「冠戎」、「帛洋」和「里禕」等，讓玩家體驗一場奇幻旅程和不一樣的遊戲感受。（編輯：黃世雅）1090325