高鐵延屏東路線 陳其邁：年底前會辦說明會

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高鐵延屏東路線年底前確定，但有議員批交通部未和地方充分溝通、遮遮掩掩。市長陳其邁說，最後採左營或是高雄方案，都須經專家評估和民眾意見參與，年底前會舉辦說明會。

國立中山大學15日舉辦「城市發展與交通運輸論壇：從城市發展看高鐵南延的高雄方案」，台灣基進高市議員張博洋昨天發布新聞稿表示，鐵道局官網未見交通部承諾的說明會場次資訊；而鐵道局說明會竟然不是辦在影響最劇的三民區，而是辦在中山大學，「請問高鐵是要進西子灣？」

陳其邁今天出席「AWS高雄雲端產業峰會」時接受媒體聯訪，被問及此事回應，交通部有告知高雄市政府，在年底前會陸續舉辦說明會，與民眾直接溝通。

陳其邁說，市政府比較在意的是希望不管選擇哪一方案都能減少對民眾權益的衝擊，因為高雄車站長年挖了又挖，希望如果採高雄方案的話，能盡量減少明挖，不要影響民眾權益。

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張博洋昨天表示，高雄車站站體及周邊工程歷經多年施工，地方居民雖然不便，但也始終耐心等待，期待它能為高雄注入新的活力，然而新的高鐵計畫卻未充分徵詢地方意見，市民只能被動等待遠在台北的官員決定他們的命運，等同剝奪地方發聲機會。

張博洋說，如果高鐵進市區是美事一樁，交通部就應該跟地方充分說明和溝通，大家一起成就一樁美事，而不是像現在這樣躲躲藏藏、遮遮掩掩，對於爭議不斷擠牙膏卻不願完整說明。（編輯：郭諭儒）1131119