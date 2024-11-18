高雄多個區長及相關局處人事調動 11/19生效

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（中央社記者張已亷高雄18日電）高市府今晚發布例行性人事調動，包含仁武、鳳山、三民等區長及民政局、客家事務委員會等局處人事調動，將在19日生效。市長陳其邁表示，希望讓文官有更多歷練，強化為民服務能量。

高雄市政府今天晚間發布新聞稿指出，民政局副局長林清益調任高雄市政府參事；鳳山區公所區長石慶豐升任民政局副局長；仁武區公所區長吳茂樹調任鳳山區公所區長。

前金區公所主任秘書陳瑞勇升任仁武區公所區長；大寮區公所區長黃伯雄調任運動發展局專門委員；客家事務委員會主任秘書鍾炳光調任大寮區公所區長；三民區公所區長宋貴龍調任客家事務委員會主任秘書。

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旗津區公所區長羅長安調任三民區公所區長；路竹區公所主任秘書張淑貞升任旗津區公所區長；旗山區公所區長謝健成升任兵役處處長；旗山區公所主任秘書莊家柔升任旗山區公所區長；梓官區公所區長黃瑞財調任永安區公所區長；民政局科長陳毓君調任梓官區公所區長。

陳其邁表示，高雄面積廣大，業務繁複，希望在例行性職務調動中，讓文官能有更多歷練、熟悉各項職責，強化為民服務能量。（編輯：張雅淨）1131118