一甲子老旅社 屏北社區大學辦影像展回顧鄰里風華

已有一甲子歲月的屏東市「東和大旅社」房間保留60年前的原貌，沒有空調，靠上方氣窗通風，1天新台幣300元的住宿費，吸引懷舊和短期工作者居住。（屏北社區大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東市中央市場內「東和大旅社」已有一甲子歲月，沒有空調，吸引懷舊及短期工作者入住；屏北社區大學今天起在旅社舉辦「你那里，在哪里」影像創作展，回顧鄰里文史風華。

位於屏東市福建路上的「東和大旅社」，占地約80坪，只有2層樓，有20多間雅房，衛浴共用，沒有空調，靠著每間房間上方的鏤空氣窗通風，目前已從第2代經營者邱尖，交到第3代老闆賴泉壽手中。

邱尖表示，旅社是她婆婆所創立，除了1樓裝修過外，至今房間沒改裝過，保持最初的風貌，希望為屏東保留一頁歷史。

賴泉壽表示，雖然不敵現代旅館，住客漸少，仍有追求懷舊體驗的遊客和年長者住宿，另有到屏東短期工作者租住，住宿1天只要新台幣300元。

「東和大旅社」已被在地文史社團視為歷史建物，平和里里長伍靜華表示，「東和大旅社」房間通風佳、還有天井、木梯，本身就像一座老建築博物館般，屏東市找不到這種旅館了，附近還有中央市場、觀光夜市，吃喝玩樂全包。

屏北社區大學今天起至4月26日在旅社舉辦「你那里，在哪里」在地影像創作展，校長林雅文表示，近年來，屏東市的街景變化許多，在都市發展的同時，希望市民用腳來感受土地，用手機攝影來紀錄家鄉的文化，並且能夠說出每個鄰里間的特殊故事，讓人人有機會現身說法，成為屏東鄰里的在地導覽員。

「你那里，在哪里」在地影像創作展展覽方式使用藍晒圖的輸出顯影法，用傳統紀錄顯影與懷舊的手法來了解屏東，喚起鄰近居民過去的記憶，也讓不同世代的居民認識屏東市多元多樣的豐富面貌，展覽因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，在旅社走廊採戶外開放式觀展。

這次影像創作展的紀錄包括屏東市區的演武場、宗聖公祠、屏東書院、阿緱地方文化館、崇蘭家祠、昌黎殿、慈鳳宮以及位居市中心的中央商圈，共有40多人參與拍攝紀錄，伍靜華也號召里民一起為自己的日常生活留下影像紀錄。（編輯：黃世雅）1090326

屏北社區大學在已有一甲子歲月的屏東市「東和大旅社」舉辦「你那里，在哪里」影像創作展，希望導引屏東市民回故鄰里風華，也能成為導覽在地文史的解說員。（屏北社區大學提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月26日