藍批罷韓連署涉偷跑應撤銷 基進：已裁示合法

（中央社記者王淑芬高雄27日電）Ｗecare等公民團體罷免高雄市長韓國瑜已進入二階審查，但國民黨市議會黨團今天質疑罷免提案超前連署，違法事實明確，促中選會撤銷受理。基進則說，中選會已裁示提案合法。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，如果連署真的有問題，國民黨應在一階連署時就要提出質疑，而非在二階連署要通過時，才緊急開記者會，一點公信力都沒有。中選會已明確裁示過程合法，國民黨應看清楚公文，而非抹滅市民努力。

高雄市選委會主委陳雄文接受中央社記者採訪表示，高雄市只是罷免案主辦機關，當初罷免案提前連署，市選委會就曾發文請示，但中選會依內政部解釋稱未違法，因此市選委會無法視為無效連署。陳雄文強調，認同國民黨團見解，建議循憲政機關處理。

Ｗecare等公民團體在韓國瑜就職滿1年後，即108年12月26日向中選會提案罷免。罷韓案今年3月9日進入二階連署審查階段，公民團體送交40萬份連署書給市選委會，也已獲受理，目前市選委會正查對連署書，依規定要在40天內完成。

不過，國民黨市議會黨團今天召開記者會，質疑罷免案超前偷跑連署，違反選罷法。市議員王耀裕指出，罷免案在公職人員就職未滿1年就進行連署，違法事實明確。議員陳美雅質疑公民團體違法在先，中選會應不予受理。議員陳麗娜也主張，第一階段連署過程就違法，何來第二階段連署。

此外，陳麗娜也質疑連署書中「簽名或蓋章欄」筆跡似非同一人所為、罷免案提議人名冊格式末端日期欄應手寫填上，但連署書卻以加蓋日期章戳替代、提議人名冊末端領銜人應填造的日期也未滿1年等情形。

國民黨團總召曾俊傑則呼籲，中選會應撤銷受理連署，高市選委會要拒絕中選會辦理，在法律基礎違法的狀況下懸崖勒馬。

國民黨法律顧問林石猛表示，按照中選會法條，不管是主辦機關或配合機關，都應依法行政，不然「一樓違建偷蓋，二樓必是違建」。

民進黨市議員簡煥宗則在臉書質疑，國民黨開始進行政治攻防，「全黨救一人」；甚至要求高市選委會、高市府拒辦罷免投票，就像「打牌輸了要翻桌」。

民進黨市議員陳致中則表示，國民黨議會黨團圖謀藉延期罷免減少變數，韓國瑜本人消音，避免失分，法律上則質疑罷免提議連署偷跑違法等。罷韓民眾要有警覺，勿讓韓國瑜趁著防疫之際，暗中逃罷成功。

罷韓公民團體3月9日送交第2階段罷免連署書逾40萬份，依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核。經中選會公告2階罷免成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。公民團體預估罷免投票時間可能是6月13日或是6月中旬。（編輯：洪學廣）1090327