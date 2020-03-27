台東太平溪路堤共構道路 速限提升至50公里

台東市1月通車的太平溪路堤共構「東49-1」線道路，因限速每小時40公里引民怨，台東縣政府決定自4月1日起提高速限至每小時50公里。中央社記者盧太城台東傳真 109年3月27日

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東市1月通車的太平溪路堤共構「東49-1」線道路，因速限每小時40公里引民怨，台東縣政府決定自4月1日起提高速限至每小時50公里。

台東縣建設處今天表示，「東49-1」線於今年1月19日通車至今2個月餘，行車狀況良好並有效舒緩進出市區車流，唯目前道路速限為40公里，部分使用者反映希望能提高速限。

建設處依「道路交通安全規則（民國109年2月27日修正）」及「公路路線設計規範」對5級路位於鄉區平原區速限每小時50公里規定，並考量行車安全及使用者用路需求，建議縣長饒慶鈴將「東49-1」線提高速限至每小時50公里，獲得饒慶鈴同意，並自4月1日開始。

建設處長許瑞貴表示，同時為使用者行車安全，路堤共構往北路段 （南王橋至南王里台九線）及往南路段（中興路永豐餘至幸福住宅）將優先進行路平工程，包括路面重鋪、出入口部分位置加裝紅綠燈及原有路燈維護改善等，力求提升整體道路品質，以提供使用者良好用路體驗。

另外，東49-1線延伸計畫（太平橋至檳榔橋）目前正於公路總局審核中。總經費新台幣2億1000萬元，預計於核定後一年內完工，以配合110年熱氣球活動人潮疏解。（編輯：謝雅竹）1090327