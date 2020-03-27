屏東科技防汛 增8處智慧水尺監測水情

屏東縣政府3年前在林邊鄉、佳冬鄉及東港鎮沿海8處低窪、易淹水地區設置智慧水尺，有效提升防汛應變能力，今年再於8處擴大布設，目前已陸續建置，預定3月底設置完成。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 109年3月27日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）屏東縣政府3年前在屏東林邊鄉、佳冬鄉及東港鎮沿海8處低窪、易淹水地區設置智慧水尺，有效提升防汛應變；縣府今天表示，今年在內陸再佈建8處智慧水尺，強化水情監測。

縣長潘孟安表示，縣政府近年來已導入網路科技防災，陸續完成建置洪水預警系統及水情災情監測、監控設施，目前在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站，共有130支監視器隨時監控水情，其中易淹水地區設置智慧水尺就是預警系統建置的一環，可即時傳送各地資訊供災害應變中心掌握即時處置。

水利處表示，縣府民國106年在林邊、佳冬、東港等沿海地勢較低且易發生積淹水地區設置8處智慧水尺，今年度再擇定內陸的內埔鄉屏科大、鹽埔鄉大仁科大、台一省道水底寮加油站、長治交流道下等8處點位增設智慧水尺，已陸續建置，預定3月底設置完成。

水利處表示，智慧水尺可提供淹水資訊供各級防汛單位掌握水情，可有效提升道路封閉、啟動移動式抽水機預警決策時效，近幾年汛期或颱風期間，智慧水尺已發揮提供即時淹水監測的成效。（編輯：唐聲揚）1090327