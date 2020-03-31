南投緊急醫療添生力軍 一口氣獲贈5輛救護車

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投縣政府消防局今天獲贈5輛救護車，以替換5個分隊舊車，總價值逾新台幣800萬元，是南投縣近年少見一口氣獲贈5輛新車。

南投縣幅員遼闊，救護車達5年使用年限至少跑20萬公里以上，車輛耗損快，久鑫科技公司、閎泰科技公司分別捐贈4輛、每輛價值約170萬元的救護車及隨車救護器材給南投縣政府消防局，縣府今天舉行贈車儀式，並由縣長林明溱代表接受，回贈感謝狀。

林明溱表示，縣府財政不寬裕，部分救護車已達使用年限，感謝久鑫、閎泰捐贈韓國現代、美國福特廠牌救護車，替換縣內使用5年、6年的舊車，新車將分配爽文、松柏嶺、南投、日月潭、碧興消防分隊使用，也期盼企業的善心能達到拋磚引玉效果，吸引更多民間力量響應。

久鑫科技公司資深銷售副總詹招章說，公司董事長陳章南有感緊急救護的重要性、偏鄉醫療的缺乏，自公元2009年捐贈第一輛救護車給故鄉花蓮縣玉里鎮起，到今天已捐贈37輛救護車，也陸續累積捐贈304部自動體外心臟去顫器給花蓮、雲林、苗栗、南投、台南等偏遠地區中小學及機關。

詹招章說，救護車可說是醫院急診室的延伸，透過緊急救護員車內處置，到院前爭取挽回生命機會，若硬體老舊不佳，將難發揮最大效果，公司秉持獲利、繳稅、做公益理念，持續回饋社會，盼救回更多生命。

此外，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，贈車儀式中，消防局也演練救護員載送疑似或確診患者的個人防護穿著，救護員戴2個口罩、3層手套、雙層防護衣、鞋套、護目鏡等，包得密不透風。（編輯：洪學廣）1090331