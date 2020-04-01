南投居家檢疫男挨罰15萬 遭扣保險給付才繳清

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）南投一名吳姓男子從中國返台違反居家檢疫規定，兩度外出遭查獲，甚至還想環島，遭重罰新台幣15萬元，案件移送行政執行署，彰化分署扣押吳男的保險給付，使他一次繳清罰款。

南投縣3人違反居家檢疫規定，南投縣政府衛生局分別依傳染病防治法開罰15萬元、1萬元、1萬元，衛生局3月23日將這3案移送法務部行政執行署彰化分署，執行官先前已成功執行其中2起遭罰1萬元案件，剩下遭罰15萬元這件，也是南投縣開出最重的罰單。

根據衛生局先前查訪，被罰15萬元是埔里鎮一名吳姓男子，吳男從中國返台後，違反居家檢疫規定，兩度擅自外出遭查獲，甚至還想去環島，因此重罰15萬元。

行政執行署彰化分署指出，3月25日到吳男居所查訪，但鄰居指吳男不住在此；分署發現吳男投保高額保險，因此發出扣押命令，扣押吳男的保險給付，吳男得知保險給付被扣押，3月31日一次繳清15萬元，彰化分署事後收到南投縣衛生局收據，今天撤銷扣押命令。

彰化分署表示，轄區包括彰化縣、南投縣，統計截至3月31日，違反相關檢疫規定並已裁罰案共13件，分別為南投3件、彰化10件，目前只有南投縣政府移送3案給彰化分署執行，且全部成功執行完畢。（編輯：謝雅竹）1090401