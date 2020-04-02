清明連假限定 太魯閣國家公園推免費導覽

受武漢肺炎疫情影響，太魯閣國家公園遊客量下降，太管處趁著清明連假期間，推出振興觀光措施，包括人氣步道免費導覽、消費滿額及打卡送好禮等優惠，盼吸引遊客入園。圖為太魯閣國家公園白楊步道。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社記者張祈攝 109年4月2日

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）受到疫情影響，民眾外出意願低，連太魯閣國家公園遊客量也下滑3成，為提振觀光士氣，清明連假期間，太管處推出入園打卡或消費滿額送獎品、免費解說等限定優惠。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球蔓延，連花蓮觀光領頭羊太魯閣國家公園也很有感。太魯閣國家公園管理處副處長張登文今天表示，受到疫情影響，來客量已經掉了2至3成，太管處趁著清明連假期間，推出振興觀光措施。

張登文說，前年0206大地震後，太管處也曾推出相關振興措施，這次疫情影響更甚前年，所以擴大與園內產業合作。

園內人氣景點白楊步道，連假期間每天各有2場次免費導覽，分別上午9時及下午1時30分；砂卡礑步道則是1天4場免費定時解說，分別為上午9時30分、10時30分及下午2時30分、3時30分，且入口處提供駐站諮詢服務。

此外，連假期間在園內10處遊憩服務據點消費滿新台幣300元、800元、1200元及1500元以上，即可憑發票兌換當地手作紀念品，針對第一線醫護人員也推出專屬的住宿優惠；指定景點打卡分享，則可兌換限定禮品。

張登文說，園區配合中央防疫政策，加強環境清潔，提供遊客安全的旅遊空間，也勸導進入民眾保持適當社交距離，歡迎利用連假期間入園走走。（編輯：謝雅竹）1090402