肉品市場遷建無下文 莊競程籲盧秀燕兌現承諾

位於台中市北區的肉品市場成立已超過40年，地方要求遷建多年，民進黨立委莊競程（前）2日要求市長盧秀燕兌現遷建承諾，提出遷建新址與規劃期程。（莊競程提供）中央社記者郝雪卿傳真 109年4月2日

（中央社記者郝雪卿台中2日電）位於台中市北區的肉品市場成立已超過40年，地方要求遷建多年，立委莊競程等人今天要求市長盧秀燕兌現遷建承諾，市府表示，預計今年年中可望宣布遷建地點。

莊競程表示，台中市肉品市場因製造噪音與臭氣污染環境衛生，嚴重影響北區建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華等里約2萬5000多名居民生活品質，甚至豬隻運載車途經的太平與北屯區，也有民眾多次陳情抗議，但歷經前市長胡志強、林佳龍至現任市長盧秀燕，遷建仍遙遙無期，引起居民不滿。

台中市議員曾朝榮及蔡耀頡指出，肉品市場遷建案早在林佳龍擔任市長時就已經完成選址，規劃遷至烏日區，但盧秀燕上任後就將遷建烏日案打回票，去年4月並宣布2020年6月完成選址。

莊競程認為，北區屬於文教區，肉品市場與當地人文意象格格不入，希望市府依照原定6月提出遷建新址與規劃期程。

北區建德里長鄭凱鶴建議，遷建前，市府應購置空氣清淨機給周邊住戶每戶1台，減少居家環境的生活干擾。

對於肉品市場遷建案，台中市政府農業局表示，市府謹慎評估各項要素，需經過多次開會，凝聚地方共識，預計今年年中，將選擇適當時機公布選址結果。肉品市場遷址的評估考量，需符合民意需求、降低環境影響及依法令維持批發市場功能等，因此選址需要謹慎評估。

農業局指出，市府也同時推動肉品公司轉型規劃，增加營業項目，以達到觀光、肉品製作與消費採購等條件，符合現代化批發市場的需求。（編輯：陳俊碩）1090402