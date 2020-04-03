老翁搭公車忘了75萬 清潔隊員拾金不昧

（中央社記者王朝鈺新北市3日電）新北市清潔隊員方姓男子今天在公車站牌撿到75萬元立刻將錢送到警局，一名老翁焦急到派出所報案，經確認後失主就是這名老翁，老翁並對方男的拾金不昧和員警熱心協助感激不已。

新北市萬里區清潔隊員方男上午7時許清掃路面時，行經漁澳路公車站牌在亭子內發現一包肉乾包裝的塑膠袋，方男上前一摸感覺疑似是紙鈔，立刻將錢送到金山警分局萬里分駐所。

員警打開清點後共有新台幣75萬元，由於袋內有電信費繳費單等文件，警方立即查詢失主姓名及聯絡方式，正當警方積極聯絡失主時，丟錢的糊塗老翁恰好來到派出所報案。

老翁向警方表示，當時他在等公車，把裝有紙鈔的袋子放在地上，公車剛好到站上了公車，一時遺忘放在地上的那袋錢，待回過神後才想起，著急難過流下眼淚，經所長林俊瑋及值班警員廖茂宏確認袋子外觀和比對繳費單名字及老翁證件後，確認失主就是這名老翁。

金山警分局長陳永昌表示，為安全起見，警方與老翁約定金錢暫放派出所保管，待6日金融機構上班日，再由派出所指派同仁陪同老翁將75萬元存至銀行。（編輯：張銘坤）1090403