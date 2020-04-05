竹市汀甫圳重現天日 昔日臭水溝變城市秘境

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）位於國立交通大學博愛校區南側的汀甫圳，長期環境雜亂、堆置雜物，新竹市政府近日進行環境改善工程，不僅讓水圳重現天日，也讓附近居民厭惡的臭水溝變成秘境。

新竹市長林智堅今天透過新聞稿表示，他小學時搬到汀甫圳附近，常在水圳中抓魚、抓蝦，但隨著城市發展、房屋增加，水圳環境日趨雜亂，變成居民厭惡的臭水溝。

林智堅認為，城市水圳應該要讓市民親近，此次透過改善工程重整水圳，為了打開水圳，市府耗時1年挨家挨戶拜訪溝通，撤掉周邊地上物，其中有住戶退縮私有地，讓細心照顧的自宅大樹成為步道一景。

林智堅指出，此次交大也加入合作，打開校園圍牆，讓水圳步道得以全線串聯，經過工程整理環境後，終於讓水圳重見天日，未來會協調住戶一起做好淨化水環境，讓步道綠帶與水藍帶合一，成為城市休閒新秘境。

竹市府都市發展處代理處長許志瑞提供新聞資料表示，汀甫圳通學步道工程最大亮點是將原來周遭住戶的地上占用物完全清除，打開水圳後，串聯學府路至寶山路共1.4公里的城市綠廊，沿線設置座椅、活動平台、廣植樹木及植栽，美學提升同時更兼具便利性。（編輯：李錫璋）1090405