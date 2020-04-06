防疫大作戰 高捷啟用體溫感應自動閘門

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，配合中央防疫措施，高雄市除了搭乘捷運、輕軌要戴口罩，市公車也在車上張貼「應全程配戴口罩」告示，不聽勸導者將拒載並罰款。中央社記者王淑芬攝 109年4月6日

（中央社記者王淑芬高雄6日電）中央流行疫情中心宣布搭乘大眾運輸系統的乘客要戴口罩，高雄捷運公司今天在紅線生態園區站啟用一座具備大面積覆蓋、即時多點監測等優點的紅外線體溫感應閘門，從嚴防疫。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，這座「全自動紅外線體溫檢測感應閘門」，今天首先在人潮不若大商圈的R15紅線捷運生態園區站試辦，設備具備大面積覆蓋、即時多點監測與遠程聯網控制等多項優點。

自動在旅客進閘門時偵測體溫，凡偵測體溫超過37.5度旅客，將連動控制驗票閘門禁止通行，並於螢幕提示「您的體溫過高，請洽站務人員」，經站務人員複測確定超過38度者，將規勸儘速就醫或改搭其他交通工具。

高捷公共事務處長王柏雁指出，這項閘門設計是與摩雷智能公司共同開發，後續將視實用性裝設於其它適當車站；至於經費因為是測試階段尚未量產，暫無法估計。

為測試紅外線體溫閘門，市府交通局長鄭永祥特還拿了一杯熱飲要穿越閘門，果然閘門未開啟，顯示溫度太高。高捷提醒乘客，如果有持熱飲者應該先將熱飲置於一旁等穿越閘門後再取。

高捷已在高雄車站設置一座紅外線體溫量測儀，預計還要在人潮大站的紅線三多商圈站、美麗島站、巨蛋站、左營站等增設4座。高捷統計，這兩天勸導搭乘捷運及輕軌未戴口罩人數1221人，多數乘客即時改善並戴上口罩，另有279名乘客因未戴口罩而離開。

高捷運量受疫情影響，假日運量跌50%、平日跌45%，虧損持續擴大，希望政府在協助企業紓困方面，能考量恢復大眾運輸電價優惠或適用經濟部水電優惠方案，也希望振興券使用範圍可以擴及捷運車資或月票使用。

除了搭乘捷運、輕軌要戴口罩，市公車也在車上張貼「應全程配戴口罩」告示，不聽勸導者將拒載並罰款新台幣3000到1萬5000元。交通局主任秘書黃榮輝指出，今天仍有零星乘客搭乘公車未戴口罩，經駕駛勸導改善，如果乘客經勸導不從，將依違反傳染病防治法開罰。（編輯：孫承武）1090406

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，高雄捷運公司6日啟用設在R15紅線捷運生態園區站的「全自動紅外線體溫檢測感應閘門」，一旦乘客體溫超標，捷運閘門就不會開啟。（高捷提供）中央社記者王淑芬傳真 109年4月6日