主普壇整修 林右昌：掌握進度不影響中元祭

（中央社記者沈如峰基隆9日電）位在基隆市中正公園的主普壇建物因年代久遠，今天開工進行補強修復。基隆市長林右昌指出，已要求市府一定要掌握工程進度，不能讓工程影響到今年「雞籠中元祭」活動舉辦。

基隆市政府表示，中正公園主普壇因建物年代久遠，加上氣候、地震等因素，相關建物出現斑駁剝落狀況，使用上有公共安全疑慮。

基隆市文化局向文化部爭取補助，加上地方配合款，籌措約新台幣2200萬元經費後，今天開工進行耐震補強與修復，林右昌、總統府國策顧問童永、主普壇管理委員會理事長黃大銘、基隆市文化局長陳靜萍等共上香，行敬獻禮，祈求工程圓滿順利。

林右昌接受聯訪時指出，主普壇是舉辦「雞籠中元祭」重要場域，也是基隆地標，上次大規模整修是在民國90年時，至今已有近20年的時間。

主普壇整修案向中央爭取補助後，他說，將進行結構補強、階梯燈具及裝飾屋瓦彩繪修復，他也要求市府一定要掌握工程進度，讓工程在今年「雞籠中元祭」前完成，以利今年輪值聯姓會順利如期舉辦相關活動。

林右昌表示，經初步與宗親會研議，如果屆時武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，今年將縮小相關傳統民俗科儀，大型花車遊行遶境不一定會舉辦，但施放水燈頭還是可以進行，只要把祭拜間距拉開、降低人數，避免群聚疑慮，這樣既可維持傳統，也可為基隆市民、台灣人民祈福。（編輯：戴光育）1090409