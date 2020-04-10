穩定出口鳳梨釋迦 台東外銷運費補貼奏效

（中央社記者盧太城台東10日電）受武漢肺炎衝擊，為降低疫情對外銷衝擊，台東縣2月分宣布補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，提高外銷業主收購意願，結果有近600萬元申請案，可見補貼外銷運費策略果然奏效。

爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-1的第一時間，台東縣長饒慶鈴2月4日即指示第一要務必須先穩住收購價格，並回應「鳳梨釋迦產業策略聯盟」要求，同意加碼運費補助，期限自2月4日到29日，由縣府補貼外銷運費每公斤3元，總金額300萬元；同時加強國內市場拓展直銷通路。

這項運費補貼申請自公告期滿後，30天內向農業處農務科提出申請補助的廠商，合法設立具有進出口外銷的業者達36家，26天的出口總量達196萬公斤，與去年同期出口量相當，相對需要補貼運費也高達587萬元，遠超出當初設定補貼金額。

台東鳳梨釋迦產業策略聯盟感謝饒慶鈴力挺與支持，讓原本只有300萬的預算，同意再從縣府農業處農村發展基金的規費收入中勻支287萬元補貼，讓台東鳳梨釋迦拓展及行銷補助計畫可以順利圓滿達成。

依農業處農務科數據，從2月出口鳳梨釋迦的運銷市場中，可以清楚發現原來只有中國大陸、加拿大、印尼、香港、馬來西亞、澳門，今年增加汶萊、新加坡，可見補貼運費的確達到開拓新的銷售市場，此外加拿大及香港的採購力道都更勝往年，是倍數成長。（編輯：孫承武）1090410