太魯閣車量管控啟動 東大門夜市下週人流管制

太魯閣國家公園11日起實施停車場車輛50%控管，在園內3處大型停車場設置管制牌，管制首日民眾配合度高。中央社記者張祈攝 109年4月11日

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）因應武漢肺炎疫情，各地景點實施人流管制，花蓮東大門夜市規劃設置單一出入口，一次最多開放5000人進入，預計下週實施；太魯閣國家公園則在今天起實施車輛50%控管。

配合武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，花蓮縣政府觀光處工商管理科長林政穎告訴中央社記者，東大門夜市分街道區、攤販區及用餐區等區塊，以安全社交距離1.5公尺換算，最多可容納7000人，縣府將標準提高至5000人。

林政穎指出，目前計劃各夜市單一出入口，有管制人員駐點統計人數、提醒遊客戴口罩，4月底前也將設置紅外線熱顯像儀量測體溫，管制時間從傍晚5時至9時30分，並視人潮狀況延長。

林政穎說，進出口處管制人員每半小時至1小時統計人數，若超過限額就停止放行，預計13日會與各夜市管委會主委開會討論細節，最快14日起實施。

林政穎表示，自清明連假至今，每天都派員在現場宣導民眾保持安全距離，呼籲攤商戴口罩，也將協助熱門攤販以發放號碼牌方式取代排隊，餐飲區位置也會拉開距離。

另外，太魯閣國家公園今天起實施停車場車輛50%控管。太管處副處長張登文表示，針對遊客中心、布洛灣、天祥等較大型停車場設置管制牌，減少一半停車格，其餘小型停車場、機車位則不管制。

張登文說，今天遊客較平時週末少一些，經觀察開車民眾對管控停車位配合度高，遇到沒車位就換到其他景點，也呼籲民眾保持安全社交距離，進入室內空間要戴口罩。（編輯：孫承武）1090411