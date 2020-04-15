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農務大圳變身親水樂園 南市水上運動中心動土

最新更新：2020/04/15 14:53

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市安南區「嘉南大圳水上運動訓練中心」今天舉行動土，台南市長黃偉哲許未來的嘉南大圳，不再只是灌溉功能而已，也能變身為親水的樂園，以及水域運動培訓基地。

嘉南大圳水上運動訓練中心今天在九份子市地重劃區舉行動土典禮，包括議長郭信良與多位議員出席。黃偉哲感謝各界支持，讓水上運動訓練中心得以動土，期許未來嘉南大圳的定位，不再僅是灌溉嘉南平原米倉，而是更具休閒娛樂、促進水上活動，可以親水的嘉南大圳。

教育局長鄭新輝表示，嘉南大圳水上運動訓練中心為南市第一座水上訓練中心，預計民國110年6月完工，提供全新水域運動休閒場地。這項工程成功爭取到教育部體育署經費補助，獲核定新台幣1.1億元，包含體育署補助7690萬元，以及市府配合款3310萬元，規劃可存放120艘船艇的艇庫、訓練管理中心與浮動碼頭，作為水域運動培訓基地。

南市府推廣水域運動，有風帆、西式划船及輕艇等3項，基層學校的三級發展完整，重點發展學校包含西門實小、安平國中、海佃國中、土城高中及台南海事，台南更是全國運動會水域運動項目的常勝軍。

依教育局水上運動訓練中心計畫，還規劃1000萬元添購船艇，供未來訓練選手使用，周邊更配合台南堤岸山海圳綠道景觀工程，在中心旁規劃親水廣場、休憩空間，打造全新水域運動休閒園區。（編輯：黃世雅）1090415

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