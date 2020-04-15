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面對疫情站在第一線 消防員道心路歷程

最新更新：2020/04/15 18:56
武漢肺炎疫情發生後，新竹市消防局編組4個防疫專責分隊，執行載送居家檢疫者就醫的任務。新竹市消防局光復分隊15日示範按照武漢肺炎疫情防護裝備穿脫、清潔、消毒，每一個步驟都謹慎小心。中央社記者郭宣彣攝　109年4月15日
武漢肺炎疫情發生後，新竹市消防局編組4個防疫專責分隊，執行載送居家檢疫者就醫的任務。新竹市消防局光復分隊15日示範按照武漢肺炎疫情防護裝備穿脫、清潔、消毒，每一個步驟都謹慎小心。中央社記者郭宣彣攝　109年4月15日

（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）消防員面對疫情站在第一線，協助救護，新竹市消防局光復分隊員莊朝閔說，因工作危險，這段期間回家見到孩子，總要忍住抱孩子的衝動，得全身消毒才能接觸家人。

新竹市府今發布影片，呈現消防員隨時待命、出任務穿戴繁複防護衣的辛勞，市長林智堅也前往光復分隊鼓勵。他說，消防員承受任務的辛苦、危險與壓力，他感謝每一位辛苦的防疫專責員工，大家一起為守護城市努力。

林智堅說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情發生後，新竹市消防局編組4個防疫專責分隊，由中山、光復、埔頂及香山分隊執行載送居家檢疫者就醫的任務，至今已載送超過130趟車次。

光復分隊長林明旦表示，防護衣裝備穿戴繁複，光是穿上所有防護裝備就要10分鐘，出完任務後脫下裝備，更要進行全身消毒與清洗後，再返回崗位。

隊員宋翊鳴曾經歷SARS，他說，目前分隊按照武漢肺炎疫情防護裝備穿脫、清消，每一個步驟謹慎、小心，全面防護。隊員莊朝閔表示，身為消防員也是父親，疫情間都得小心，尤其是回家後，必需忍住抱孩子的衝動，得全身消毒才接觸家人。

消防局長李世恭指出，在防疫專用救護車，使用膠帶貼膜，行進間開啟車窗並關閉空調保持通風，在執行完任務後，會全面清洗消毒車輛器材，降低感染風險。

李世恭說，防疫救護車是協助載送疑似病患專案使用，未再執行其他一般性救護案件，也請民眾不用擔心遭受感染風險疑慮。（編輯：方沛清）1090415

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