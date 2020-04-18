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紐約武漢肺炎增540死 州長：疫情似已過高峰
首頁 / 地方

中市老夫妻房屋破舊 莊競程帶志工整理環境

最新更新：2020/04/18 12:56
台中市北屯區鄭姓老夫妻臥病在床，住家牆壁油漆剝落、衛浴設備等破損，民進黨立委莊競程（左）18日與志工協助整理環境。（莊競程提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年4月18日
台中市北屯區鄭姓老夫妻臥病在床，住家牆壁油漆剝落、衛浴設備等破損，民進黨立委莊競程（左）18日與志工協助整理環境。（莊競程提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年4月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市北屯區鄭姓老夫妻臥病在床，住家牆壁油漆剝落、衛浴等設備破損，立委莊競程與台中市議員曾朝榮今天結合30名志工協助整理及修繕環境，在疫情期間提供弱勢民眾幫助。

正值武漢肺炎疫情期間，莊競程與台中市議員曾朝榮結合衡山行善團等共30名志工，前往住在北屯區的鄭姓夫妻住處，進行居家整理修繕。

莊競程表示，69歲的鄭先生患有高血壓、糖尿病，多重器官衰退，癱瘓臥床，需靠呼吸器維生；而他的太太也在多年前因車禍截肢，自此臥病在床，行動不便。

鄭先生育有1子1女，女兒原本有工作，但為照顧父母，經常請假，結果被公司開除，平日只靠打零工，而兒子開貨車賺取不穩定的微薄收入，支付雙親醫藥費及生活費用，兒子為照顧年邁體弱多病的雙親，不敢結婚，迄今仍單身。

莊競程指出，目前鄭姓夫妻由居家照顧服務員協助擦澡與餵食，無力整理居家環境，鄰居因而幫忙陳情尋求協助。

莊競程前往鄭姓夫妻住家後發現，鄭家牆壁油漆剝落，好像脫落的樹皮，衛浴設備損壞、漏水，電線老舊，門窗破損、雜物堆滿地，生活衛生環境條件極差，需要伸援手。

莊競程與志工捲起褲管、衣袖，擔任1日志工，幫忙環境清潔與油漆粉刷外，蓮荷蔬素餐廳總經理李秀珠也免費提供素食便當，用實際行動幫助弱勢。（編輯：謝雅竹）1090418

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