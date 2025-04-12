室內裝修品保協會揭牌 為消費者與業者權益把關

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）「中華民國室內裝修品保協會」由室內裝修業者發起，盼以公正第三方做消費者與裝修業者溝通橋梁，從簽約、現勘、驗屋等，藉由專業能力並透過工程信託保險制度，保障雙方權益。

「中華民國室內裝修品保協會」今天在台中市烏日區舉行揭牌簽約儀式暨理監事及顧問授證大會。行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、中興大學校長詹富智、民進黨籍立委蔡其昌、何欣純出席擔任揭牌嘉賓。

理事長莊燈泰表示，全國室裝品保協會陸續成立「履約品保信託」、「室內裝修估驗給付工程款」、「室內裝修驗收交屋」、「調解及鑑定」、「公共關係」、「全國評議」6大委員會，並與台中市、桃園市、台南市等8個縣市的室內裝修公會簽約，聯手推動「室內裝修工程信託履約及工程保險制度」。

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莊燈泰說，期待藉由室內裝修品保協會的專業能力並透過工程信託保險制度，保障消費者與裝修業者雙方的合法權益。

蔡其昌、何欣純表示，裝修產業建立新制度，站在公正第三方作為消費者與裝修業者的溝通橋梁，保障雙方在「達到消費者需求」及「合理的工程費用」中間取得平衡點，讓工程在高度信任下完成。（編輯：郭諭儒）1140412