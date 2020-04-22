北市推口罩販賣機 柯文哲：中央有協助幫忙

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市長柯文哲今天出席市議會民進黨團會議，議員詢問中央是否有限制北市設口罩販賣機地點。柯文哲說，中央政府有協助，像行政院副院長陳其邁及健保署長李伯璋都有幫忙。

柯文哲率領局處首長出席民進黨團會議，報告武漢肺炎防疫與紓困措施及重大法案，民進黨團總召林世宗等10多名議員到場。議員洪健益、王閔生、吳沛憶提到北市府日前曾指中央限制口罩販賣機放置捷運站，要柯文哲說明。

柯文哲說，口罩販賣機定位是試辦性質，且陳其邁和副市長黃珊珊有電話聯繫，像他跟健保署長李伯璋聯絡，雙方有私下聯繫。口罩販賣機在台北市先試辦，要擴大推廣，還要中央協助，像陳其邁、李伯璋都有幫忙聯繫，後續交由中央處理。

柯文哲表示，當時就鎖定要在健康服務中心試辦，因口罩販賣機是24小時運作，需專人服務，才會配合健康服務中心時間，預定月底前，12區健康服務中心將會設口罩販賣機，也會持續跟健保署討論。

王閔生追問，設口罩販賣機地點是台北市自選嗎？選地點時，中央有無拒絕。柯文哲回應，對，沒被中央拒絕。

柯文哲說，口罩販賣機目前是試辦階段，過程會出現些微狀況，像連線等問題，但會立即修正。

黃珊珊指出，因健保署長跟市長熟絡，雙方一起討論、改善，陳其邁很支持並協調口罩數量，不可能提到中央拒絕在捷運站設口罩販賣機，當時提及是因要符合相關法規，中央確實有幫忙協助。

衛生局長黃世傑表示，疫情期間，中央有特許，仍可在捷運站設口罩販賣機。吳沛憶追問，北市府未曾詢問中央要在捷運站設口罩販賣機嗎？黃世傑說，是。

柯文哲16日赴議會施政報告，議員詢問口罩販賣機是否被中央限制地點？柯文哲當時說，口罩被歸為醫療用品，所以被限定販售地點。黃珊珊補充，因中央擔心健保卡有資安問題，若隨便放置會被破壞，先放在信義區健康服務中心販售。（編輯：張銘坤）1090422