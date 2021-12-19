新竹漁港智慧停車 APP找車位省時又省力

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新竹漁港第一、二停車場將建置智慧化停車管理系統，民國111年初正式啟用，民眾能透過手機APP找車位，省時又省力。圖為示意圖。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市長林智堅今天透過新聞稿宣布，新竹漁港第一、二停車場將建置智慧化停車管理系統，明年初正式啟用，民眾能透過手機APP找車位，省時又省力。

林智堅表示，新竹漁港已有30年歷史，他上任後投入經費推動轉型，陸續完成南寮運動公園、國際風箏賽場、魚鱗天梯、南寮大道開通等建設，加上今年8月開幕的新地標「波光市集」，讓新竹漁港成為親子熱門景點。

林智堅說，新竹漁港假日人潮、車潮多，常會因為遊客在尋找車位時造成周邊交通阻塞，智慧化停車管理系統讓民眾透過「新竹市好停車」APP找車位，不用再耗費時間繞行。

新竹市政府交通處長倪茂榮於稿中表示，民眾進入新竹漁港第一、第二停車場後，可利用在席燈號快速尋找停車位，讓進出場車輛更加順暢，自動化管理取代人工開單，民眾不再擔心忘記繳停車費。

倪茂榮說，未來將持續透過智慧科技打造便利的交通與停車服務，包括智慧交通偵測設備的投入、智慧化停車管理設備、多元繳費等，滿足市民的交通需求。（編輯：張銘坤）1101219