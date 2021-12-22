新竹肉品市場興建新樓落成 楊文科：攜手護食安

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新竹肉品市場建新樓22日啟用，縣長楊文科（前左7）出席表示，期許未來持續攜手新竹肉品市場為食安把關。中央社記者郭宣彣攝 110年12月22日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹肉品市場建新樓今天啟用，縣長楊文科出席表示，期許未來持續攜手新竹肉品市場為食安把關，保障大新竹地區住民的食肉安全。

新竹縣政府提供新聞資料指出，新竹肉品市場成立於民國71年，負責供應大新竹地區溫體豬肉源，但營運至今已40年，原行政大樓建築體與設備老舊，基於安全考量，在舊樓旁興建新樓，今天正式啟用。

楊文科出席並致詞時表示，食安問題很重要，其中，特別是開放萊克多巴胺豬肉進口議題，他再次呼籲必須要零檢出、要標示、設專區，讓民眾清楚了解豬肉品質狀況。

會後，新竹肉品市場總經理江寧增接受媒體訪問表示，針對食安品質把關，肉品市場從今年1月至今，肉品市場所拍賣的近21萬頭毛豬，以及屠宰約12萬頭毛豬，經嚴格把關取得「合格驗印」後，再進入市場販售，保證皆為不含萊劑的國產豬。

江寧增說，新竹肉品市場目前正在進行計畫，包含推動屠宰現代化，落實人道屠宰以及申請HACCP（屠宰場危害分析重要管制點）驗證，導入屠宰場肉品衛生安全管制系統制度，確保嚴謹的屠宰作業。

他指出，再者為推動冷鏈物流，升級肉品市場附設分切及冷藏運銷設施，提高產銷調節彈性，確保肉品品質及安全。（編輯：李錫璋）1101222