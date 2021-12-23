全國環保夜市評鑑 台東四維夜市獲優等獎

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東四維夜市以符合一次用產品源頭減量、資源回收等指標，獲環保署環保夜市評鑑優等獎，台東市攤販協會理事長蔡宗瑋表示，將持續推動減塑，並逐步改善夜市環境。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，行政院環境保護署昨日公布「110年環保夜市評鑑」結果，台東市四維夜市以符合一次用產品源頭減量、資源回收、優質公廁環境整潔「減廢、衛生、無煙」3大指標，榮獲全國環保夜市評鑑優等獎，成為全國認證的18家環保夜市之一。

台東縣長饒慶鈴獲悉消息後肯定及讚賞，縣府表示，環保局與台東市夜市攤販協會合作，榮獲環保署評鑑為全國環保夜市，是公家單位與民間合作的優良典範，鼓勵縣內各商圈、夜市攤商效仿，推廣減塑生活型態，打造環境友善城市。

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台東縣環保局表示，四維夜市透過外帶不主動提供塑膠袋、民眾自備餐盒優惠、內用攤商提供環保餐具、設置垃圾分類資源回收桶等措施，減少夜市廢棄物及一次性塑膠用品產生，減輕對環境的負擔，符合環保署評鑑中「一次用產品源頭減量」、「資源回收」、「優質公廁環境整潔」三大面項指標。

昨天代表四維夜市出席受獎的蔡宗瑋表示，這次獲頒優等獎的榮耀屬於四維夜市所有攤商，地方努力能獲得中央肯定，四維夜市的攤販都感到與有榮焉，未來也將會逐步改善夜市環境，持續推動減塑，打造台東環保夜市商圈。（編輯：謝雅竹）1101223