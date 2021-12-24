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新北登山步道通訊獲提升 業者強化37處手機信號

2021/12/24 16:02（12/24 16:21 更新）
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新北市政府24日表示，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道，市府與中華電信攜手建置37面「手機可通訊」標示牌，讓登山民眾有需要時發出緊急訊息、回報位置資訊求援。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日
新北市政府24日表示，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道，市府與中華電信攜手建置37面「手機可通訊」標示牌，讓登山民眾有需要時發出緊急訊息、回報位置資訊求援。（新北觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 110年12月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府與中華電信合作，針對熱門的皇帝殿登山步道、新店獅仔頭山步道等景點，設置37面告示牌提醒登山者當地可通訊，讓民眾即時掌握位置資訊，提高呼救品質與安全性。

新北市政府觀光旅遊局長蔣志薇今天透過新聞稿表示，新北部分登山步道與岩場路線因奇險峻峭吸引民眾，良好通訊與位置資訊是山區救援的關鍵，但山區訊號易受地形阻隔、天氣不良等因素干擾。

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觀旅局指出，針對石碇區筆架山連峰、皇帝殿登山步道及新店獅仔頭山步道，市政府與中華電信攜手建置37面「手機可通訊」標示牌，讓登山民眾有需要時發出緊急訊息、回報位置資訊求援。

觀旅局表示，登山活動前應瞭解自身健康、天氣狀況及路線等行前準備；這項標示為手機可通訊參考點，通訊易受山區地形、氣候、電力供應等因素影響品質，未來將邀其他通訊業者共同改善步道行動通訊品質，提供健行民眾更安全、優質的戶外體驗。（編輯：戴光育）1101224

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