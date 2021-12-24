蟬聯鳳梨釋迦評鑑冠軍 青農林沛縈分散風險行銷

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）33歲青農林沛縈今年蟬聯鳳梨釋迦評鑑冠軍。除了管理措施和品質獲肯定外，面對中國暫停台灣釋迦輸入，她早已有分散風險的行銷措施；大目種釋迦則由葉心言奪冠。

農委會台東區農業改良場今天公布鳳梨釋迦和大目種釋迦（番荔枝）優質果園評鑑競賽結果。

鳳梨釋迦組冠軍林沛縈，亞軍鍾昌隆、鄭承有，季軍是賴紀芬、林詔紅、張勝堯。大目種釋迦冠軍是葉心言，亞軍是謝鳳如、賴信榮，季軍是鄭素貞、林世棆、沈信德。

台東農改場長陳信言公布得獎名單時表示，番荔枝和鳳梨釋迦是台東地區重要經濟產業，每年藉評鑑活動讓農友相互切磋，評鑑邀請大專院校果樹專家擔任評審，第1階段為果品評鑑，第2階段果園評鑑。

評審委員、教授蘇德銓表示，參賽農民果園管理都相當良好，品質也提升，顯示一年一年都有進步。

林沛縈連續2年獲得鳳梨釋迦組冠軍，面對中國暫停釋迦輸入問題，她接受中央社記者訪問時表示，中國會對鳳梨釋迦採取手段，大家早已有心理準備，因此幾年前她就分散銷售風險，7分外銷，3分內銷，目前鳳梨釋迦剛上市，衝擊尚未明顯，但一定會受到衝擊。

林沛縈說，去年初COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也影響到外銷市場，她就和通路商聯絡做宅配，一半外銷，一半透過電商平台銷售國內市場，分散風險，今年碰到中國市場暫停輸入，她也是採取相同措施。

評審表示，林沛縈具有全球良好農業規範驗證，果園樹型優良，經營6年，0.8公頃，管理紀錄詳細，目前經營有品牌好時果子。

林沛縈是台南女兒，就讀嘉義大學園藝研究所時和先生認識結婚，畢業後回台東種釋迦，剛開始向公公、婆婆學習，後來夫妻兩自己租地種，建立自己的品牌。

另外，林沛縈特別注重草生栽培，田間都是草被植物。她說，草生栽培有很多好處，冬天時，雜草會保護釋迦根系避免直接受到刺激；雜草間也會自然達到生態平衡，彼此產生天敵，草被下會有蚯蚓，翻鬆土壤，讓空氣進到土壤內。

林沛縈說，農業這條路要越來越健康，越來越安全，才能永續經營。（編輯：郭諭儒）1101224

農委會台東區農業改良場24日公布鳳梨釋迦和大目種釋迦（番荔枝）優質果園評鑑競賽結果，大目種釋迦由葉心言（左）奪下冠軍。中央社記者盧太城台東攝 110年12月24日