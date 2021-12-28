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20年麵包售價不超過15元 雲林人讚稱佛系老闆

2021/12/28 14:47（12/28 16:16 更新）
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近年來瓦斯費、麵粉等材料漲價，在雲林縣土庫鎮賣麵包40年的方振南（左）、蔡女珠（右）夫妻堅持薄利多銷，每個麵包售價不超過新台幣15元。中央社記者姜宜菁攝 110年12月28日
近年來瓦斯費、麵粉等材料漲價，在雲林縣土庫鎮賣麵包40年的方振南（左）、蔡女珠（右）夫妻堅持薄利多銷，每個麵包售價不超過新台幣15元。中央社記者姜宜菁攝 110年12月28日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林縣土庫鎮中山路有間麵包老店，老闆方振南夫婦堅持薄利多銷，店內麵包售價凍漲20年，每個不超過新台幣15元，且因現做現賣、物美價廉深受消費者喜愛，讚稱佛系老闆。

近年來瓦斯費、麵粉等材料漲價，在土庫鎮賣麵包40年的方振南、蔡女珠夫妻20年來堅持每個麵包售價不超過15元。

方振南每天上午6時開始揉麵團、製作麵包，蔡女珠負責為麵包整形、做印記、熬煮紅豆泥，夫妻兩人分工合作，每天製作3、400個麵包樂此不疲。

方振南今天告訴中央社記者，土庫是小地方，年輕人少，老人及幼兒居多，屬於經濟弱勢族群，生活壓力較大，若售價高，消費會增加困難，「自己辛苦點，有飯大家吃」。

他表示，20年來堅持不漲價，每天沒賣完的麵包全部送給獨居老人或貧困家庭，讓消費者買到的都是當天現做麵包。

面對不超過15元麵包能賺什麼、甚至懷疑店家偷工減料的質疑，方振南對此指出，店面是自己的，少了房租，且有妻子當助手，省下部分生產成本，採薄利多銷，20年來麵包沒有調漲，保證安全衛生又好吃、真材實料。

方振南提到，7、8年前台灣出現食安問題，衝擊整個食品市場，讓他差點萌生關門念頭，「我用真材實料，為什麼沒人買？」還好與妻子一起打拚，度過難關。

他表示，40年如一日，夫妻兩人天天就像陀螺繞著麵包打轉不喊苦，堅持做麵包的初衷，讓大家吃得起又吃得健康，看到消費者的笑容，「一切的辛勞都值得」。（編輯：戴光育）1101228

雲林縣土庫鎮中山路上有間40年的麵包店，每到下午3時麵包出爐時，熟客就用現金將麵包下架，麵包價格每個新台幣10到15元不等，老闆保證安全衛生又好吃、真材實料。中央社記者姜宜菁攝 110年12月28日
雲林縣土庫鎮中山路上有間40年的麵包店，每到下午3時麵包出爐時，熟客就用現金將麵包下架，麵包價格每個新台幣10到15元不等，老闆保證安全衛生又好吃、真材實料。中央社記者姜宜菁攝 110年12月28日
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