臉書貼文懸賞50萬元找貓 網友稱年終爭奪戰

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嘉義市江姓男子29日表示，家中飼養的英國短毛貓「弟弟」通常每天都會出門一下，約20分鐘內就會自動回家，但中午「弟弟」出門後到傍晚都沒有回來，讓家人十分焦急，江男隨即上網貼文找貓，起初寫懸賞新台幣30萬元，覺得沒什麼人理會，後又提高到50萬元，引發關注。（江姓男子提供）中央社記者黃國芳傳真 110年12月29日

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市江姓男子飼養的英國短毛貓走失，下午在臉書貼文懸賞50萬元，引發關注，網友稱是年終獎金爭奪戰，造成江男住家附近擠滿人潮，江男說，由於電話響不停已先將貼文撤下。

江男在臉書社團「嘉義綠豆大小事」的貼文，引起網友騷動，紛紛留言「高雄人都想衝去嘉義找貓、晚上當地要塞車了、貓貓我不想努力了年終靠你了、年終獎金爭奪戰、今年度全嘉義每人拚年終的好機會」。

這也讓江男標注貓的失蹤位置五福街217巷附近，在晚間擠滿人潮，不過，貼文已於晚間8時45分左右撤下。

江男經中央社記者電訪表示，飼養的英國短毛貓「弟弟」已2歲多，通常每天都會出去玩一下，大約20分鐘內就會自動回家，不過，今天中午牠出去玩，卻一直到傍晚都沒有回家，讓家人都十分焦急。

江男指出，因「弟弟」與家人的感情深厚，希望大家可以一起協尋，因此才會上網貼文找貓，起初寫懸賞新台幣30萬元，覺得沒有什麼人理會，才會提高到50萬元。

江男的懸賞貼文，極度引起網友關注，結果他的行動電話一直響個不停。他說，電話一直響，短時間有幾百通的量，令人崩潰，就先把貼文撤下。（編輯：郭諭儒）1101229